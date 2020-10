Betrug in Zons : Seniorin wird Opfer eines Trickdiebs

Betrug in Zons

Zons Die Frau fiel am Montag auf einen falschen Handwerker herein.

Ein bislang unbekannter Mann klingelte laut Polizeimitteilung gegen 11 Uhr an einer Haustür der Aldenhovenstraße. Er stellte sich als Monteur vor und erklärte der Bewohnerin, aufgrund bestehender Probleme mit der Wasserleitung die Anschlüsse überprüfen zu müssen. Da es tatsächlich Probleme mit der Anlage gab, ließ sie den Unbekannten arglos in ihre Wohnung. Dort hantierte der Mann an den Wasserhähnen herum und verschwand nach wenigen Minuten. Kurz darauf bemerkte die ältere Dame den Diebstahl von Bargeld und Schmuck.