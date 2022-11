Kriminalität in Dormagen Zwei Betrugsfälle beschäftigen die Polizei

An der Castellstraße in Dormagen täuschten am Montag (21. November), gegen 10.50 Uhr, zwei Unbekannte vor, dass sie Strom- und Wasserzähler ablesen müssten. Ein 87-jähriger Senior ließ die beiden Männer daraufhin in seine Wohnung. Einer der vermeintlichen Mitarbeiter wies ihn an das Wasser im Bad an- und auszustellen. Der zweite mutmaßliche Betrüger hielt sich außerhalb des Badezimmers auf. Kurz darauf sind die Männer in Richtung Kölner Straße aufgebrochen und der Senior bemerkte das Fehlen seiner Geldbörse. Die vermeintlichen Handwerker können wie folgt beschrieben werden: Beide seien dunkelhaarig, circa 180 Zentimeter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt. Einer sprach akzentfreies Deutsch und der andere sprach gebrochenes Deutsch. Beide sollen einen Mundnasenschutz sowie dunkle Kleidung getragen haben.