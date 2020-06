Betroffener arbeitet in Dormagen und warnt : Coronatest lieferte falsches Ergebnis

Dormagen/Leichlingen Wolfgang Müller-Breuer, Leiter des Jugendmigrationsdienstes Rhein-Kreis Neuss mit Büro in Dormagen, war mit dem Coronavirus infiziert und warnt nun vor zu schnellen Lockerungen der Schutzmaßnahmen.

Jedes Jahr im Dezember organisiert Wolfgang Müller-Breuer vom Jugendmigrationsdienstes Rhein-Kreis Neuss mit vielen Mitstreitern die Friedenslichtaktion an St. Michael in Dormagen. Der Leiter des Integrationsdienstes mit Büro im Römerhaus in Dormagen wohnt in Leichlingen, wo er auch Ratsherr der Grünen ist. Er war einer der ersten der bisher 469 Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis, die an Covid-19 erkrankten. 436 davon sind genesen, 21 gestorben. Müller-Breuer warnt davor, die Corona-Schutzmaßnahmen zu schnell abzubauen.