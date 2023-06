Traditionsbetrieb aus Dormagen Fleischerei Lorenz schließt ihre letzte Filiale

Die Entscheidung ist Ralf und Gaby Lorenz nicht leicht gefallen, aber sie steht fest. Am 30. Juni wird die Filiale der Fleischerei Lorenz im Nettomarkt an der Hackhauser Straße in Hackenbroich endgültig geschlossen. Kostenpflichtiger Inhalt Bereits im Herbst hatte das Paar das Geschäft an der Dorfstraße zumachen müssen. Der Grund für die endgültige Schließung ist ebenso eindeutig wie aktuell: „Wir haben einfach zu wenig Personal“, erklärt Gaby Lorenz. Neue Fachkräfte zu finden sei momentan kaum möglich. „Den Service und die Qualität, die wir bisher angeboten haben, für die wir stehen und an die wir einen hohen Anspruch haben, können alleine mit unseren derzeitig Beschäftigten nicht mehr eingehalten werden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Fleischerei zu schließen.“