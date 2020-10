Betreiber in Dormagen : „Zahl der Schulbusse ist ausreichend“

Betreiber in Dormagen

Dormagen Erwartungsgemäß hat die Landesregierung die Möglichkeit, Gelder für zusätzliche Schulbusverkehre zu beantragen, nach den Herbstferien bis zum Jahresende verlängert.

Für die CDU-Landtagsabgeordnete Heike Troles das richtige Signal: „Gerade jetzt gilt es Mittel und Wege zu finden, um nicht nur den Aufenthalt in der Schule, sondern auch den Weg zur Schule für alle Schüler möglichst sicher zu gestalten. Deshalb befürworte ich die Entscheidung der Landesregierung.“ Das bedeute konkret, dass auch Dormagen bis zum Jahresende Fördergelder für mehr Schulbusse abrufen können. Das Land übernimmt dabei zu hundert Prozent die Kosten.

Während in einigen Städten es Klagen über viel zu volle Schulbusse gibt, in denen es dann nicht möglich ist, den notwendigen Abstand zu halten, scheint die Situation in Dormagen anders zu sein. Die Stadtbus GmbH, die zur Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft gehört, hat bereits sechs zusätzliche Busse im Einsatz. „Ein Aufstocken ist mangels Fahrerkapazitäten nicht möglich und nach derzeitiger Auslastung der Fahrzeuge auch nicht nötig“, sagt Geschäftsführer Klaus Schmitz. „Wir halten Rücksprache mit den Fahrern und unsere Betriebsleitung ist vor Ort, um sich ein Bild zu machen.“ Da im ÖPNV (und damit auch Schulbusse) kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne, ist ein generelles Tragen von Mund- Nasenbedeckung Pflicht. Schmitz: „Leider kommt es zeitweise zu beengten Situationen, da die Schüler sich nicht auf das Angebot verteilen.“ Die Beschwerdelage der Eltern sei gering und ging nach Einführung des Zuastzangebotes weiter zurück.