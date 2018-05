L' Osteria in Dormagen: Besuchermagnet für Top-West

Dormagen Die Restaurant-Kette wird im kommenden Jahr eine Filiale an der Hamburger Straße eröffnen.

Am Montag war es Amsterdam, im nächsten Jahr wird es Dormagen sein: Die Restaurant-Kette L' Osteria kommt an die Hamburger Straße im Gewerbepark Top-West und wird damit der vierte Standort in der Region sein, nach Wuppertal, Langenfeld und Mönchengladbach. Thomas Wentz, Joint-Venture-Partner des in Nürnberg ansässigen Unternehmens, ist vom Erfolg überzeugt: "Wir werden in Top-West ein brutaler Magnet sein." L' Osteria wirbt unter dem Titel "beste beste Pizza und Pasta d'amore".