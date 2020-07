Kostenpflichtiger Inhalt: Besucher in Dormagen : Corona-konformer Tourismus in Zons

Blick vom Rheinturm auf die Zonser Altstadt. Ohne die Großveranstaltungen setzt die SWD vor allem auf mehrere Rundgänge durch die malerischen Gassen. Foto: Carina Wernig

Dormagen Die SWD erweitert ihr Angebot an Altstadt- und Nachtwächter-Rundgängen durch die Zollfeste. Zudem soll eine regionale Radtour auch in Corona-Zeiten den sanften Tourismus in Dormagen fördern.