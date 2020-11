Bauprojekte in Dormagen : Stadt informiert sich über Schulen aus Holz

Dormagen Die Holzmodulbauten der Stadt Frankfurt sind bereits deutschlandweit bei vielen Städten und Gemeinden auf großes Interesse gestoßen. Nun reisten Bau-Experten aus Dormagen an den Main.

So nun auch bei der Stadt Dormagen, die eine Delegation ihres für Bau und Unterhaltung verantwortlichen Eigenbetriebs nach Frankfurt entsandt hat. An der Spitze Leiter Frank Wolfgramm sowie Dieter Skowasch.

Neben dem Gymnasium Nord in Westhausen wurde auch der Schulcampus Westend besichtigt. Beide Standorte hatte das Amt für Bau und Immobilien (ABI) mit hoher Qualität bei kurzer Bauzeit jüngst errichtet. Der Schulcampus Westend wurde als weltgrößtes in Holzmodulbauweise errichtetes Schulgebäude international bekannt. Dort sind übergangsweise das Adorno-Gymnasium und die Holzhausenschule untergebracht. „Wir freuen uns sehr, dass das im Amt für Bau und Immobilien gewonnene Know-how an andere Kommunen weitergegeben werden kann,“ sagt der Dezernent für Bau und Immobilien, Jan Schneider, der die Gäste persönlich am Standort Westhausen begrüßte.