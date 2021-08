Besondere Info-Veranstaltung in Dormagen : Wählen - so geht das

Dormagen Rhein-Kreis, Stadt und Lebenshilfe bieten eine besondere Infoveranstaltung in leichten Worten für Menschen mit geistiger Behinderung an, um die Bundestagswahl zu erklären.

Die Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstelle (KoKoBe) im Rhein-Kreis Neuss informiert am Montag, 6. September, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Ratssaal des Rathauses zum Thema Bundestagswahlen. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit einer geistigen Behinderung als auch an alle Menschen, die Interesse daran haben, den Ablauf der Bundestagswahlen in einfachen Worten erklärt zu bekommen. Bürgermeister Erik Lierenfeld wird die Gäste begrüßen und gerne auch Fragen beantworten. Unterstützt wird der Info-Abend von der städtischen Senioren- und Behindertenbeauftragten sowie dem Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe im Rhein-Kreis.

Lange Zeit gab es so genannte Wahlrechtsausschlüsse. Das bedeutet, dass Menschen aus bestimmten Gründen von Wahlen ausgeschlossen wurden. In Deutschland waren das mehr als 85.000 volljährige Menschen mit Behinderung. Am 16. Mai 2019 hat der Bundestag die Wahlausschlüsse von Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten aus dem Bundeswahlgesetz gestrichen. Seitdem dürfen alle Menschen wählen und es gilt ein inklusives Wahlrecht für alle. Menschen mit Behinderung haben zudem die Möglichkeit, eine Hilfsperson in Anspruch zu nehmen.