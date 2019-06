Heimat- und Verkehrs-Verein Zons : Führungen durch die Zonser Mühle am Pfingstmontag

Zons Seit vielen Jahren beteiligt sich der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) mit der historischen Zonser Windmühle am jährlichen Deutschen Mühlentag. So ist die Zonser Mühle am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr wieder geöffnet und kann bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kostenlose Mühlen-Führungen um 14 und 16 Uhr durch Vorstandsmitglieder des HVV und des Fördervereins Denkmalschutz erläutern die wechselvolle Geschichte des über 600 Jahre alten Wehr- und Mühlenturms. In der Mühle wird wieder ein Müller über die früher sehr mühsame und schwere Arbeit des Müllerberufs informieren. Auf allen sieben Etagen der Mühle zeigen Schautafeln, Vitrinen, ein Film über historische Mühlentechnik und alte Handwerkszeuge viele Details der Zonser Mühle. Auch das kleine Mühlenmuseum im ehemaligen Sacklager ist am Mühlentag kostenlos geöffnet.