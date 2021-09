Ausbildung in Dormagen : Berufsstart bei Stadt und Chempark

Dormagen 186 Männer und Frauen begannen im Chempark, zwölf sind es bei der Stadt. Ihre Perspektiven werden von Fachleuten einhellig als gut eingeschätzt.

Bei der Stadt Dormagen haben am Mittwoch zwölf junge Menschen ihre Ausbildung begonnen, sieben davon bei der Kernverwaltung sowie fünf bei den Technischen Betrieben und der Dormagener Sozialdienst gGmbH. Im Dormagener Chempark starteten 186 Männer und Frauen in den Beruf , die meisten davon im natur-wissenschaftlich-technischen Bereich, wie Timo Krupp, Sprecher des Chempark-Beteibers Currenta, berichtete.

Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld beurteilt die beruflichen Aussichten bei der Stadt für die neuen Azubis als sehr gut. „Der Fachkräftenachwuchs ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft. Wir wollen und können Jahr für Jahr sehr gute Ausbildungsbedingungen bieten.“ Olaf van Heek, Leiter des Personalmanagements, erklärte: „Unser Ziel ist klar: Wer heute seine Ausbildung bei uns beginnt, soll auch übernommen werden. Die Voraussetzung dafür ist aber eine erfolgreiche Ausbildungszeit bei uns.“ Für das Ausbildungsjahr 2022 sind noch Plätze frei: Gesucht werden Stadtsekretäranwärter/innen, die bereits während ihrer Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in in ein Beamtenverhältnis berufen werden. Weitere Ausbildungsplätze für 2023 werden im Frühjahr 2022 veröffentlicht (www.dormagen.de/karriere).

Im Chempark stehen mehr als 20 verschiedene Richtungen zur Auswahl. Stärkste Gruppe in diesem Jahr sind die Chemikanten. Ob die neuen Azubis nun bei Arlanxeo, Bayer, Covestro, Lanxess, Tectrion oder Currenta einen Vertrag unterschrieben haben – am zweiten Tag führt ihr Weg bereits in den Ausbildungscampus von Currenta. Das Unternehmen bildet für sich und andere in und außerhalb des Werksgeländes aus. Uwe Menzen, Bildungsleiter bei Currenta, erklärt, wieso eine Ausbildung im Chempark eine gute Vorbereitung auf die berufliche Zukunft ist: „Wir sind einer der größten Ausbilder in der Region und bilden die jungen Menschen an hochtechnisierten und spezialisierten Ausbildungszentren aus. Und nach einer erfolgreichen Ausbildung bieten sich besonders im Chempark, aber auch bei Unternehmen außerhalb der Niederrheinwerke, interessante Perspektiven.“