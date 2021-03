Berufsinfotag in Dormagen : Hohes Interesse an Vortrag „Abitur – was dann?“

Hohes Interesse an Vortrag „Abitur – was dann?“

Hackenbroich Eine Premiere legten die Verantwortlichen am Leibniz-Gymnasium jetzt hin, die zum ersten Mal ihren traditionellen Berufsinformationstag für Schüler ab der Jahrgangsstufe acht digital anboten.

An diesem Tag nahmen 320 Schüler und Schülerinnen an insgesamt 1142 Vorträgen teil, bei denen über 70 engagierte Referenten ihren Beruf bzw. ihr Studium mit Leidenschaft via Videokonferenz vorstellten. Organisiert wurde das Ganze ie in den Vorjahren auch vom engagierten Förderverein des Gymnasiums.