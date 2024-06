Sozialer Tag zum Ausklang des Schuljahres Engagement, Vielfalt und buntes Treiben im Berufsbildungszentrum Dormagen

Das Leitbild der Schule wird hier gelebt – Wertschätzung, Offenheit, Respekt sind im Umgang zwischen den Beteiligten ebenso spürbar wie das Vermitteln von Selbstständigkeit und Verantwortung. Die Schüler werden in die Aufgaben miteinbezogen. So werden in der kommenden Woche 150 Jugendliche der Unterstufe ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren und an ihrem Arbeitsplatz fragen, ob der Betrieb sich vorstellen kann, einen Tageslohn für Gleichaltrige in schwierigen Lebenslagen zu spenden. Mit diesem selbst gewählten Beitrag unterstützen die Arbeitgeber Jugend- und Bildungsprojekte in (Nach)kriegsgesellschaften in Südosteuropa, im Kontext des Syrienkonflikts in Jordanien und seit 2022 auch in der Ukraine.