Silvesterlauf Trier und Straberger Drittelmarathon Berthold Mertes: „Sport ist mein Lebenselixier“

Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ist er vor über 20 Jahren nach Straberg gezogen. „Ich habe hier eine Heimat gefunden.“ Seine zweite Heimat ist und bleibt aber Trier. „Wenn ich dort bin, versuche ich, die rheinische Lebensfreude mitzunehmen.“ Beruflich ist er regelmäßig in der Stadt: Er hatte die Idee für den Trierer Silvesterlauf zusammen mit Christoph Güntzer. Aktuell organisiert er im Mai einen Firmenlauf in der ältesten Stadt Deutschlands. Auf die Frage, wie viele Stunden er in der Woche arbeitet, winkt er ab. Allein die Arbeit für die Läufe nehme in der Endphase fast die Zeit eines Vollzeitjobs in Anspruch, dazu kommt sein Ehrenamt beim FC Straberg.