Bundesweiter Preisvergleich an Tankstellen Benzin in Dormagen teurer als anderswo

Tanken ist kein günstiges Vergnügen, in Dormagen war Benzin im vergangenen Monat aber offenbar besonders teuer. In einem bundesweiten Städte-Ranking mit Blick auf E5-Kraftstoff ergaben sich regionale Unterschiede von bis zu 19 Cent pro Liter . Die Liste der günstigsten Städte wird angeführt durch das bayrische Ingolstadt (1,751 EUR) und Bamberg (1,753 EUR) sowie Castrop-Rauxel (1,756 EUR) in Nordrhein-Westfalen. Teuer war das Tanken im Februar in Konstanz (1,94 EUR) am Bodensee, Dormagen (1,907 EUR) und Willich (1,896 EUR).