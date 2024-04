Benefizveranstaltung verschiedener Schulen Dormagener Talente sammeln Spenden für benachteiligte Kinder

Den Auftakt zur Veranstaltung machten neun Musiker der Jazz- Band des Leibniz-Gymnasiums mit dem Song „Another day in paradise“ von Phil Collins, der vom ersten Ton an das Publikum zum Mitsingen animierte. Moderiert wurde der Abend von den beiden Schülern Edda und Samuel. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Schülern die Moderation des Abends zu überlassen, weil es am Ende des Tages ihr Projekt ist“, erklärte Gülay Sekerci, Lehrerin an der Rachel Carson Schule und Mitorganisatorin des Projektes. „Sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten wirklich Gedanken gemacht, geprobt und einiges auf die Beine gestellt, um diesen Abend verwirklichen zu können. Wir Erwachsenen sind nur die helfenden Hände im Hintergrund, die sie dabei unterstützen", führt sie weiter aus.