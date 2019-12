BEM-Stelle in Dormagen : Wiedereingliederung: Neue Stelle in der Verwaltung

Wiedereingliederung: Neue Stelle in der Verwaltung

BEM-Stelle in Dormagen

Dormagen Mit Mehrheit beschloss der Stadtrat, eine Vollzeitstelle für das Thema „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) im Rathaus einzurichten – gegen 16 Stimmen der CDU und drei der Zentrumsfraktion.

Nach vorheriger Diskussion im Hauptausschuss, in dem sich die Vorsitzende des Personalrates der Stadt, Renate Dixon, in einer Stellungnahme für die Einrichtung dieser Stelle stark gemacht hatte, beantwortete Bürgermeister Erik Lierenfeld einige noch offene Punkte: Grundsätzlich könnte diese Stelle auch von externen Anbietern übernommen werden. Zu den Kosten könnte noch nichts gesagt werden, diese Mittel stünden noch nicht im Haushalt und „es wäre eine Privatisierung“. Die Stelle, für die bis zu 65.300 Euro pro Jahr vorgesehen sind, soll eingerichtet werden, allerdings mit Sperrvermerk, bis alles überprüft und Anfang 2020 beraten ist.

Im Oktober 2018 ist die neue BEM-Dienstvereinbarung für alle Mitarbeiter der Stadt und der TBD in Kraft getreten. Ein Jahr lang wurde diese Aufgabe intern im Rahmen der vorhandenen Organisation übernommen. Die Zahl der Anspruchsberechtigten beträgt demnach im Durchschnitt monatlich 175 Personen. „Wir sind sogar auf 213 Personen gekommen, allerdings könnten dabei auch viele längerfristig Erkrankte sein“, so Dixon. Diese Zahl sei sehr hoch, ebenso die Akzeptanz, an den Gesprächen teilzunehmen.