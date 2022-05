Belastung in Dormagen :  Kleiderkammer braucht dringend Sommersachen

Dormagen Die Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt und der Tafel Dormagen benötigt Sommer-Bekleidung. Unteranderem für die Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Kleiderkammer in der ehemaligen Christoph-Rensing-Schule sucht nun Sommer-Bekleidung für Kinder und Erwachsene. Insbesondere Erwachsenenkleidung in großen Größen, also XL oder größer, sowie gut erhaltene Sommerschuhe und Sandalen werden benötigt. Abgegeben werden können die Spenden bei der Tafel, Kölner Straße 13, montags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 11 Uhr. Bei der AWO Dormagen an der Friedenstraße 8a können Sachspenden jederzeit auf der überdachten Terrasse abgelegt werden.