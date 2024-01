Beißvorfälle in Dormagen-Stürzelberg Hundehalter müssen Huskys abgeben

Auch Monate nach dem Fund der Schafe, die im Grind von einem Husky tot gebissen worden waren, sind die Hunde noch immer Thema in Stürzelberg. Die Huskys – mittlerweile haben die Besitzer sechs Hunde – reißen immer wieder aus und laufen frei im Dorf oder auf den Feldern in um Stürzelberg und Zons herum. In diversen Facebook-Gruppen wurden die Sichtungen mehrfach thematisiert und vor allem kritisiert. Nachdem die Hunde in der letzten Woche erneut frei in Stürzelberg und im Grind herumliefen, ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen: Die Halter müssen die Hunde abgeben.