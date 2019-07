Beim SWD-City-Beach in Dormagen : Firmen kämpfen um Beach-Soccer-Cup

Auf der Aktions-Sandfläche neben dem Historischen Rathaus traten die Unternehmen in Dreierteams im Beach-Fußball gegeneinander an. Die SWD hatte zum „Firmen-Cup im Beach-Soccer“ aufgerufen. Foto: Carina Wernig

Dormagen Ganz schön tiefer Sand brachte die Hobby-Fußballer auf der Aktionsfläche neben dem Rathaus ins Schwitzen: Am Freitagmittag stieg der „Firmen-Beach-Soccer-Cup“ im Rahmen des City-Beachs der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD).

Das Turnier, an dem nach einigen kurzfristigen Absagen noch fünf Unternehmen teilnahmen, war Teil der Kampagne „Karriere Made in Dormagen“, die Dormagener Unternehmen „ins Schaufenster stellen“, also als Arbeitgeber sichtbar machen will. Das erläutert Lidia Wygasch-Bierling von der SWD: „Wir bieten den Unternehmen beim Beach-Soccer-Cup eine Plattform, sich zu zeigen. Die Firmen wiederum bieten ihren Mitarbeitern einen Mehrwert – und das gemeinsame Match stärkt den Teamgeist.“ Jeweils zwei Dreier-Teams treten auf der Aktiv-Sandfläche, die mit Bande und Netz gesichert war, gegeneinander an. „Hier wird sehr engagiert gekämpft“, sagte ein Zuschauer begeistert.