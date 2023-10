Behindertenverein in Dormagen Entscheidung über Förderung vertagt

Weiterhin in Ungewissheit bleibt der Club Behinderter und ihrer Freunde (cbf). Er benötigt vor allem um den Behindertenfahrdienst weiter sicherstellen zu können, personelle Unterstützung. Ob dies weiterhin der Fall sein kann, ist unklar. Das Thema wurde in der letzten Ratssitzung nicht behandelt, sondern in den Hauptausschuss verwiesen. Letztlich geht es ums Geld.