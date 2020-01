Behindertenparkplätze in Dormagen : CDU-Ratsherr will „neue“ StVO

Dormagen Hermann Harig fordert die Rückkehr von „G“-Parkplätzen für Schwerbehinderte.

Hermann Harig weiß den örtlichen VdK und Seniorenbeirat auf seiner Seite: Der CDU-Stadtverordnete setzt sich dafür ein, dass es in Dormagen (mehr) so genannte G-Parkplätze gibt. Also Stellplätze für Autofahrer, die das Merkzeichen G im Schwerbehindertenausweis haben. Dabei handelt es sich um Personen mit einer erheblicher Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr bzw. erheblicher Geh- und/oder Stehbehinderung. Die Stadt verweist auf die Straßenverkehrsordnung, nach der „G“-Parkplätze nicht vorgesehen sind. Für Harig kein Grund aufzugeben, im Gegenteil: „Ich schreibe in den nächsten Tagen an das Bundesverkehrsministerium mit der Bitte, dass die Straßenverkehrsordnung in diesem Punkt verändert wird.“