Begegnungsfest in Dormagen : Zur Pfingstpartie ins Kloster Knechtsteden

Foto: Carina Wernig

Knechtsteden Für viele Familien aus dem Rhein-Kreis Neuss ist es inzwischen Tradition – die Fahrt oder Wanderung ins Kloster Knechtsteden am Pfingstsonntag oder Pfingstmontag. Neben Altbewährten, wie dem Festhochamt am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr in der Knechtstedener Basilika und dem Fest der Begegnung, jeweils ab 12 Uhr wird es auch Neues geben.

So werden bei den Grillwürstchen und der Suppe auch jeweils eine vegetarische Variante angeboten, wie die Spiritaner mitteilen. Und da der in Knechtsteden ansässige Waldkindergarten Angebote für die Kleinen machen wird, können die Erwachsenen die traditionellen Waffeln mit heißen Kirschen und einer Tasse Kaffee oder ein Knechtstedener Schwarzes in aller Ruhe genießen. Wer eine der Knechtstedener Schlemmereien mit nach Hause nehmen möchte, kann sich Knechtstedener Honig abfüllen und Saft aus Äpfeln der umliegenden Obstwiesen oder den schmackhaften Klosterlikör erwerben. Knechtstedender Schwarzbrot und Marmeladen werden ebenso angeboten, wie Kerzen oder die neuen Knechtstedener Nougattaler.

Foto: Carina Wernig 9 Bilder Das ist Knechtsteden im Marienmonat Mai.

Als Gast werden außerdem die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut in Knechtsteden sein. Sie arbeiten mit den Spiritanern seit langen zusammen und bringen Produkte aus den Missionsgebieten mit. Unter den Linden im Innenhof der Klosteranlage laden Tische und Bänke zum Verweilen ein. Für beschwingte Stimmung sorgen am Sonntag die Jazzband Nippes Corner Connection und am Montag der Organist Shawn Kühn mit jeweils zwei 30-minütigen musikalischen Einlagen am Nachmittag.

(cw-)