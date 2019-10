Begegnungen in Dormagen : Zusammenhalt bei Interkultureller Woche

Begegnungen in Dormagen

Viele Begegnungen und Gebete für ein besseres gegenseitiges Verständnis.

Hin- und hergerissen zwischen Zufriedenheit und leichter Enttäuschung zeigte sich Mehmet Güneysu, Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Dormagen bei seiner Bilanz zur Interkulturellen Woche: „Es ist schön, dass einige Besucher unser Angebot angenommen haben und die verschiedenen Religionen und Kulturen kennen lernen wollten, aber es hätten ruhig mehr Teilnehmer sein können“, sagte Güneysu. So war die Besichtigung der Moschee sehr gut besucht, andere Angebote weniger gut. Beim Abschluss mit dem „Tischlein-Deck Dich“ kamen auch einige Asylbewerber aus den Unterkünften in Nievenheim und Horrem dazu und berichteten über die Integration. Fest steht schon jetzt: „Es wird weiter die Interkulturelle Woche für einen noch besseren Austausch geben“, so Güneysu.