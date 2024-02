Beerdigungen in Dormagen Begleitung auf dem letzten Weg

Mehrere Seminare hat Thöne in der Gruppe, die je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestand, absolviert. Darunter auch zwei Block-seminare, die je von freitags bis sonntags gingen. „Teilnehmende aus dem ganzen Erzbistum waren mit dabei“, erzählt er. „Wir hatten eine tolle Gruppe, waren sehr schnell vertraut und man hat die Ernsthaftigkeit der Teilnehmer immer gespürt“, so Thöne. „Es war eine sehr umfangreiche und intensive Schulung.“ Vermittelt werden alle Grundlagen, die man als Bestattungsbeauftragter wissen muss. So geht es in den Seminaren um die Themen Abschied und Trost, um inhaltliche Details und Bestattungsformen, rechtliche Hintergründe, den liturgischen Ablauf, um die Ansprache und natürlich um das Trauergespräch mit den Hinterbliebenen.