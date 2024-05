Bechippung der Mülltonnen in Dormagen Roter Aufkleber auf der Tonne? Das ist zu tun

Die Stadt bittet aufgrund von erhöhtem telefonischen Andrang, dass sich die Betroffenen per E-Mail an steueramt@stadt-dormagen.de wenden. Alternativ können sie die städtische Durchwahl 02133 257 2063 benutzen. Damit die Tonnen mit einem roten Aufkleber bei einem zweiten Termin ausgerüstet werden können, muss auf jede Tonne ein Zettel mit Straße und Hausnummer geklebt werden. Die Tonnen müssen am jeweiligen Tag der Bechippung ab 7 Uhr sichtbar und zugänglich bereitgestellt werden. Die Tonnen sollten so lange stehengelassen werden, bis auf dem Deckel ein grüner Aufkleber mit „Chip OK“ angebracht wurde.