Bechippung der Abfalltonnen in Dormagen Stadt hat mit Nacharbeiten begonnen

Im zweiten Schritt werden seit Mitte Juli diese Tonnen einzelfallbezogen nachgerüstet. Auch andere Tonnentausche, die sich während der Chipaktion angestaut haben, werden wieder durchgeführt und abgearbeitet. „Da es nur eine beschränkte Kapazität pro Tag für Tausche und Chipnachrüstung gibt, bitten wir um Verständnis, wenn es immer noch zu Verzögerungen kommt oder Tagestouren nicht vollständig geschafft werden“, so Marx. „Bis alle Tonnen umgerüstet worden sind, werden auch weiterhin jene geleert, die noch über keinen Chip verfügen“, erklärt Marx. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 02133 257 2063 oder per E-Mail an steueramt@stadt-dormagen.de.