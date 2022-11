BBZ Dormagen : Workshop gegen Rassismus

Der Workshop findet seit Oktober am BBZ Dormagen an. Foto: Dieter Staniek/DieterStaniek

Dormagen Seit Oktober leitet der Politikwissenschaftler und Journalist Said Rezek einen Workshop mit dem Titel „Bloggen in sozialen Netzwerken GEGEN Rassismus und Hate Speech FÜR Medienkompetenz und Demokratieförderung“ am Berufsbildungszentrum Dormagen.

In die Wege geleitet wurde das Projekt von BBZ-Sozialarbeiterin Christiane Winkels.

In dem Workshop dreht sich alles um Hetze im Netz, insbesondere mit rassistischem Schwerpunkt. Said Rezek empowert in seinen Workshops die Teilnehmenden und zeigt ihnen mit praktischen Beispielen, Übungen und Lösungen, wie sieBlog-Beiträge gegen Rassismus und für eine vielfältige Gesellschaft produzieren und die Reichweite in sozialen Netzwerken erhöhen. Außerdem lernen die Teilnehmenden wie sie spezielle Beitragsformen für soziale Netzwerke erstellen und wie sie sich vor den Risiken in sozialen Netzwerken schützen.

Rezek schreibt insbesondere über Muslime, Migration und Rassismus. Außerdem bietet er bundesweit Blogger-Workshops gegen Rassismus und Hate Speech sowie für Medienkompetenz und Demokratieförderung an. Sein Buch „Bloggen gegen Rassismus – Holen wir uns das Netz zurück“ ist für die Shortlist des Selfpublishing Buchpreises 2021 in der Kategorie Sachbuch nominiert worden. Außerdem ist die Publikation in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht worden.

