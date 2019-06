Titelverleihung in Dormagen : BBZ ist „Schule ohne Rassismus“

Dormagen 81 Prozent der Angehörigen des Berufsbildungszentrums stehen hinter der Aktion. Der Titel ist nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung für die ganze Schule, sich gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Vorurteile einzusetzen.

Erheblichen Anteil an dem Erfolg dürfte die Mathematik- und Chemielehrerin Anja Demir haben, die das Projekt als Koordinatorin in die Hand genommen hatte. Der Wunsch, offiziell „Schule ohne Rassismus“ zu werden, sei aber von den Schülern selber gekommen, die sich auch in einer Projektgruppe engagiert hatten. 70 Prozent aller Angehörigen des BBZ, von den Schülern über die Lehrer bis hin zu Hausmeister und Putzkräften, hätten sich mit ihrer Unterschrift zur „Schule ohne Rassismus“ bekennen müssen, damit die Grundvoraussetzung erfüllt gewesen wäre – 81 Prozent sind es geworden, wie BBZ-Leiterin Kornelia Neuhaus nicht ohne Stolz berichtete. Der Titel sei nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung für die ganze Schule, sich gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Vorurteile einzusetzen, fügte sie hinzu. Zudem muss das BBZ nun jedes Jahr ein Projekt gegen Diskriminierung umsetzen. In diesem Zusammenhang wurde Eltern und geladenen Ehrengästen der Mahnsteingarten präsentiert. Jeder Interessierte konnte seinen eigenen Mahnstein gestalten – mit kurzen Statements gegen Rassismus.