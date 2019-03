Berufsbildungszentrum Dormagen : BBZ ist erfolgreichstes Kreis-Kolleg beim Börsenspiel

Die BBZ-Schüler belegten beim Planspiel Börse die ersten Plätze. Foto: BBZ

Dormagen Das Berufsbildungszentrum Dormagen (BBZ) macht zurzeit durch erfolgreiche Teilnahmen an unterschiedlichen Wettbewerben von sich reden. Nachdem zuletzt vier Auszubildende in Kalkar ihre Kenntnisse im Bereich Logistik unter Beweis gestellt hatten, schnitten jetzt BBZ-Schüler beim sogenannten Planspiel Börse so gut ab, dass das Berufsbildungszentrum unterm Strich bestes Berufskolleg im Rhein-Kreis Neuss wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Zum dritten Mal hatte das BBZ unter der Schirmherrschaft der Sparkassen Neuss am Planspiel Börse teilgenommen, und diesmal lief es besonders gut: Die Teams belegten die ersten Plätze. Vor der Siegerehrung hatten die Unterstufenklasse der chemisch-technischen Assistenten (CTA18A) ein Preisgeld in Höhe von 1300 Euro erspielt, und die Unterstufenklasse der Industriemechaniker (IM18B) konnte sich ein Preisgeld in Höhe von 750 Euro sichern.

Seit vier Jahren betreut BBZ-Wirtschaftslehrer Weck das Planspiel Börse. Sein Ziel ist es, den Schülern grundlegende Finanzkompetenzen zu vermitteln. Die Schüler sollen die Chancen von Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien auf spielerische Art und Weise kennenlernen. Weck unterstützt sie dabei, verschiedene Börsenstrategien umzusetzen.

Beim Planspiel Börse hat das Team gewonnen, das am Ende der Spielzeit den höchsten Depotstand vorweisen kann. Die in diesem Jahr gewonnenen Preisgelder sollen in den beiden Siegerklassen bei der Finanzierung einer Klassenfahrt verwendet werden. Die Siegerehrung mit Übergabe der Preisgelder fand diesmal in der Skihalle Neuss statt. Auf die Teilnehmer warteten Rodelspaß und ein kleiner Imbiss.