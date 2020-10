BBZ Dormagen : Graffiti-Projekt für mehr Demokratie

Dormagen Am Berufsbildungszentrum Dormagen wird eine besondere Aktion für die Jugendlichen vorbereitet. Sie gestalten mit den beiden Künstlern Oldhaus und Aura mehrere mobile Wände mit Graffiti im Rahmen des Projektes „Demokratie leben!“.

In Kooperation mit dem renommierten Graffiti -Künstlerpaar Oldhaus und Aura organisieren das Berufsbildungszentrum Dormagen und die Diakonie Rhein -Kreis Neuss mit dem Dormagener Kinder-und Jugendtreff „Die Rübe“ vom 26. bis 29. Oktober einen Graffiti -Workshop der besonderen Art. „Alle beteiligten Institutionen wollen mit ihren Werten für eine offene Gesellschaft, gegen Menschenfeindlichkeit, für Diversität und Anti- Rassismus junge Menschen unterstützen, ein öffentliches Statement für Demokratie zu setzen“, erklärt Christiane Winkels, Schulsozialarbeiterin am BBZ Dormagen.

Die Idee entstand durch drei Schüler des BBZ Dormagen: Dafine Seferaj (18), Akhen Haji Khamo (19) und Mohamad Ahmadkhoja (20), die selbst erst seit wenigen Jahren in Deutschland wohnen und sich wegen ihrer eigenen Migrationsgeschichte mit den Themen Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und soziale Integration beschäftigen. „Wir wollen uns öffentlich für die Beachtung der Menschenrechte einsetzen“ sagt Mohamad aus Syrien. Die Schüler sind auch in dem Projekt „Kompass D“ aktiv, ein durch Unternehmerinitiative ins Leben gerufenes Projekt, um Menschen aus weit entfernten Ländern in ein selbstbestimmtes Leben im Rhein-Kreis zu begleiten.