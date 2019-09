Kultur in Dormagen : Bayer-Männerchor ist in Köln gefragt

Der Bayer-Männerchor Dormagen steht für hohes musikalisches Niveau. Das brachte ihm jetzt auch eine Einladung zum Offenbach-Jahr nach Köln ein. Zurzeit laufen die Proben. Foto: Chor

Dormagen Die gelungenen Konzerte zu Jacques Offenbach haben dem Bayer-Männerchor eine Einladung des „Institut francais“ in Köln eingebracht. Das Ensemble tritt am 8. September mit diesem Programm im Schatten des Kölner Domes auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Das können die Mitglieder des Männerchors Bayer Dormagen durchaus als besondere Ehre und als Anerkennung ihrer guten Arbeit betrachten: Mit ihrem im März in Dormagen und Merheim gezeigten Konzertprogramm zu Jacques Offenbachs Operette „Das Pariser Leben“ können sie jetzt nicht nur im Zentrum der Geburtsstadt des Komponisten auftreten, sondern auch noch in dem Jahr, in dem Köln mit zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen umfassend an den Geburtstag eines der berühmtesten Söhne der Stadt vor 200 Jahren erinnert. Selbst die Kölner Lichter im Juli vor hunderttausenden von Zuschauern standen ganz im Zeichen des Offenbachschen Schaffens.

Der Auftritt der Dormagener unter Leitung von Roland Steinfeld findet am Sonntag, 8. September, statt – im Schatten des Doms. Denn der Männerchor ist für den großen Veranstaltungssaal in der „Residenz am Dom“ (An den Dominikanern 6-8) gebucht worden. Beginn ist um 18 Uhr.

Info Auftritt in Neustadt an der Weinstraße Konzertreise Einmal im Jahr geht der Männerchor auf Tour; diesmal vom 3. bis 10. Oktober. Ziele In zwei Bussen geht es zur „Deutschen Weinstraße“. Stationen sind u.a. Rüdesheim, Bad Ems und Neustadt. Auftritt In Neustadt singt der Chor auf der Hauptbühne des großen Weinlesefestes.

Zustande kommt das unverhoffte Konzert aufgrund einer Einladung der Freunde des renommierten „Institut francais Cologne“, das sich für die Pflege der deutsch-französischen Kulturbeziehungen engagiert. Es lädt unter anderem namhafte Wissenschaftler, Politiker und Journalisten ein, die in Vorträgen über aktuelle Entwicklungen im Nachbarland informieren. „Als wir unser Programm Ende März in der Petruskirche in Merheim präsentiert haben, waren Zuhörer aus dem Kreis der Freunde des Instituts dabei und haben danach Kontakt zu uns aufgenommen“, erzählt Wilfried Schellen, Pressereferent des Männerchors Bayer, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Operette „La vie Parisienne/Das Pariser Leben“ wurde 1867 zur Weltausstellung in Paris aufgeführt und machte danach rund um die Welt von sich reden. „Der Erfolg war bahnbrechend und bedeutete Offenbachs Durchbruch als Theaterkomponist und Erfinder der modernen Operette als eigenständiges Genre“, resümiert Wilfried Schellen. Dass die Sänger außerplanmäßig noch einmal mit ihrem Offenbach-Konzert gefragt sind, stelle den Chor nicht vor Probleme, versichert Schellen: „Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir noch einmal auftreten dürfen. Dann haben sich die Mühen der Vorbereitung doch erst recht gelohnt.“ Auffrischen wollen die Dormagener ihr Pensum aber doch; zurzeit wird intensiv für das Köln-Konzert geprobt. Am 8. September werden sie auch wieder von einigen Solisten unterstützt: von Sabine Laubach (Sopran), Kevin Dickmann und Andreas Elias Post (Bariton), Frank Hoppe (Klavier) und Ingo Nelken (Flöte). Das Salonorchester ist diesmal nicht dabei.

Wer das Konzert in der „Residenz am Dom“ besuchen möchte, kann sich Karten schon vorab per E-Mail an herwignowak@gmx.de oder telefonisch unter 0173 6161564 sichern. Die Tickets kosten 20 Euro und sind auch an der Abendkasse erhältlich.