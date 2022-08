Baustelle in Nievenheim : „Umleitung“ über Kohnacker ist erlaubt

Baustelle in Nievenheim

Die Umleitungen in Nievenheim sorgen für Ärger. Foto: Melanie van Schyndel

Nievenheim Die seit einer Woche laufenden Bauarbeiten, genauer die dafür notwendigen Absperrungen auf der Bismarckstraße in Nievenheim, nerven viele Anwohner und vor allem Autofahrer. Einige haben sich eine eigene Lösung gesucht.

Es ist eine Erleichterung für Autofahrer, sofern sie ortskundig sind. Denn die Umfahrung des Baustellenbereichs über den Kohnacker und die Sonnenstraße wurde in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde bereits am vergangenen Dienstag für den Verkehr freigegeben. Es ist aber keine ausgeschilderte Umleitung, da die Sonnenstraße für derartigen Verkehr zu schmal ist. Es wurde das Verbotszeichen abgeklebt, so dass der ortskundige Verkehr die kürzere Verbindung nutzen kann. Ebenso wurde die Pankratiusstraße freigegeben.