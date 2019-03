Düsseldorfer Straße: Baustelle auf der B 9 in Dormagen bleibt noch bis Juni

Baustelle auf der B 9 in Dormagen bleibt noch bis Juni

Auf der B9 staut sich immer wieder der Verkehr. Grund sind Arbeiten an Strom- und Wasserleitungen. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Energieversorger evd spricht von Problemen bei Verkabelungsarbeiten der Stromanschlüsse.

Im Sommer des vergangenen Jahres hat der Dormagener Energieversorger evd in Kooperation mit den Kreiswerken Grevenbroich umfangreiche Baumaßnahmen auf der B9 (Düsseldorfer Straße) begonnen. Im Bereich des Radweges verlegt die evd, unterirdisch eine neue 1-Kilovolt und neue 10 Kilovolt-Stromkabel. Die Kreiswerke Grevenbroich verlegen im selben Abschnitt neue Wasserleitungen. Im Zuge der Bauarbeiten werden die oberirdischen 1 Kilovolt und 10 Kilovolt-Stromfreileitung demontiert und die örtliche Trafostation erneuert. Die Baumaßnahme erstreckt sich auf der Bundesstraße insgesamt über knapp drei Kilometer.

Die Bauarbeiten werden im Bereich des Radweges entlang der B9 abgewickelt. und sind in verschieden lange Abschnitte eingeteilt. Die jetzt absehbare Bauzeit ist damit doppelt so lange wie ursprünglich vorgesehen. Der Radweg werde während der gesamten Baumaßnahme nicht befahrbar sein. Eine Umleitung für Radfahrer ist eingerichtet und ausgeschildert. In der Anfangszeit hat es von Autofahrern erhebliche Klagen über die langen Staus vor den Baustellenampel gegeben. Die Wartezeit vor dem Rotlicht dauerte mitunter einige Minuten und führte im morgendlichen Berufsverkehr zum Chaos. Das wurde nach den Protesten verändert, nennenswerte Beschwerden gibt es jetzt kaum noch.