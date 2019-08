Kostenpflichtiger Inhalt: Baustart in Dormagen : Ein neuer Radweg führt bald von Zons nach Stürzelberg

Ein Bild wie ein Gemälde. Aber malerisch ist der Zustand von Rad- und Gehweg zwischen Stürzelberg und Zons nicht. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Am Montag starten die Arbeiten am neuen Radweg zwischen Stürzelberg und Zons. Ein Problem gibt es noch mit dem „7-Meilen-Lauf“ in Zons. Derzeit laufen noch Gespräche zwischen dem Verein und der Stadt.