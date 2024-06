Stadtrat entscheidet über 4,5 Millionen Euro Wohnungsbauprojekt in Nievenheim wird viel teurer

Vor zehn Tagen feierte die Stadt Richtfest für die neue Kita in Nievenheim, die auf dem ehemaligen Areal des Schwimmbads entsteht. Das war die gute Nachricht. Eine deutlich weniger gute werden die Mitglieder des Stadtrates am heutigen Donnerstag erfahren. Dann nämlich sollen sie, so der Wunsch der Verwaltung, 4,5 Millionen Euro freigeben, die als so genannte Kommanditeinlage in die Wohnraumgesellschaft Worado fließen sollen, deren Gesellschafter die Stadt ist. Mit diesem Geld soll das auch auf diesem Areal vorgesehene Bauprojekt von 47 Wohneinheiten sichergestellt werden. Das hängt nämlich nach der Insolvenz des Totalunternehmers IMTI im März am seidenen Faden. Die Stadt sagt, dass es jetzt höhere Kosten gebe, die durch eine solche Einlage abgesichert werden sollen. Bis jetzt sind bereits 6,2 Millionen Euro in das Vorhaben geflossen.