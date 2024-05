Bauprojekt in Delhoven Spatenstich für 36 neue Wohnungen

In Delhoven an der Von-Stauffenberg-Straße haben jetzt die Bauarbeiten der Worado für 36 neue Wohneinheiten begonnen. Bürgermeister Erik Lierenfeld und Worado-Geschäftsführer Uwe Heidel feierten den offiziellen Baubeginn mit einem ersten Spatenstich. Die neuen Wohneinheiten verteilen sich auf eine Gesamtfläche von 3.285 Quadratmetern und drei Gebäude. Beim Neubau wird großen Wert auf ökologische Faktoren gelegt. So werden die Mehrfamilienhäuser in einer CO²-sparenden Massivholzweise errichtet. Alle Wohnungen werden über eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe und Warmwasser-Fußbodenheizung mit Wärme versorgt. Darüber hinaus verfügen die Häuser über eine Dachbegrünung und Fotovoltaikanlage. Alle Wohnungen sind barrierefrei und über einen Aufzug zugänglich. Umgeben sind die Gebäude von einer parkähnlichen Freifläche mit vielen Bäumen und Sträuchern. Den Mieterinnen und Mietern stehen 42 Pkw-Stellplätze mit einer Vorrichtung für E-Mobilität zur Verfügung. Weiterhin stellt die evd zwei öffentliche E-Ladestationen bereit. Die Fertigstellung der drei Gebäude erfolgt nacheinander im Juli, August und September 2025. 27 Wohnungen werden öffentlich gefördert. Voraussetzung für die Anmietung dieser Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein, der im Bereich Soziales Wohnen im Rathaus beantragt werden kann.