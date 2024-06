Bauprojekt in Dormagen Kita am Schwimmbad feiert Richtfest

In einem knappen halben Jahr werden hier fröhliche Kinderstimmen zu hören sein – jetzt feierte die zukünftige Kita am ehemaligen Schwimmbad in Nievenheim ihr Richtfest. Sie soll voraussichtlich im November eröffnet werden. Die städtische Wohnraumgesellschaft Worado baut dort eine sechszügige Kindertagesstätte, die kann 98 Kinder aufnehmen kann. „Auch beim Bau der neuen Kita in Nievenheim zeigt die Worado, wie leistungsfähig sie und die Partner sind. Ich freue mich, dass wir neben den vielen Baumaßnahmen für neue Wohnungen auch die Betreuungssituation schnell verbessern können“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.