Baupfusch in Dormagen-Zons : Die Kreisarchiv-Sanierung soll bis Ende 2020 fertig sein

Baupfusch in Dormagen-Zons

Zons In der gerichtlichen Auseinandersetzung um den gesprungenen Terrazzo-Boden im neuen Kreisarchiv in Zons ist der Rhein-Kreis Neuss einen Schritt weiter.

Wie Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, hat der vom Gericht bestellte Gutachter die Ortsbesichtigung abgeschlossen, so dass der Rhein-Kreis nun die Ausschreibung und Vergabe vorantreiben kann: „Wir möchten die Sanierung des Bodens unbedingt noch in diesem Jahr abschließen“, gibt Lonnes das Ziel vor.