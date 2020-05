Bau-Pfusch in Dormagen : Teile der BvA-Aula sind von Einsturz bedroht

Die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums kann nicht genutzt werden. Wegen Pfusch am Bau und in der Folge Einsturzgefahr ist sie gesperrt worden. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Dormagen Nicht nur bei Sekundarschule und Lernort Horrem hakt es. Auch bei der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums läuft es nicht. Die ist gesperrt, ein Zaun umrandet den einsturzgefährdeten Bau.

Auch bei diesem Projekt gab es Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Projektsteuerern und der Stadt. Brauer (Dormagen) und Bischoff (Köln) geben an, dass Hinweise von ihnen seitens des Projektleiters und Objektplaners des städtischen Eigenbetriebs übergangenen worden seien. Ebenso wurden Hinweise von Mitarbeitern des Eigenbetriebs ignoriert. In der Hauptausschusssitzung am Montag werden die Projektsteuerer dieses in ihrem Bericht erläutern. Bürgermeister Erik Lierenfeld hat gegenüber unserer Redaktion angekündigt, seinerseits die Position der Verwaltung darlegen und auf diese Vorwürfe reagieren zu wollen.