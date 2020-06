Baumfällungen in Dormagen : Kranke Bäume am Holzweg müssen gefällt werden

Dormagen Die Rußrindenkrankheit greift weiter um sich. Im Bereich der städtischen Waldflächen am Holzweg und an der Mathias-Giesen-Straße sind ihr weitere Bäume zum Opfer gefallen. Sie müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Seit 2017 ist die Rußrindenkrankheit im Stadtgebiet zu einem Problem geworden. Insbesondere die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre gilt als auslösender Faktor für das vermehrte Auftreten der Erkrankung. Nachdem im Sommer 2019 bereits zahlreiche Ahornbäume gefällt werden mussten, sind in diesem Jahr bereits weitere Fällungen erfolgt, wie etwa im Zerenger Büschchen in Delrath.

Wenn ein Baum an der Rußrindenkrankheit leidet, treten zunächst Welke- und Absterbeerscheinungen in der Baumkrone auf. Zudem können schwarze Flecken im unteren Bereich des Stammes sichtbar werden. Im fortgeschrittenen Stadium blättert oftmals die Rinde an der Stammbasis ab. Dabei wird auf dem Holz ein schwarzer, rußartiger Belag sichtbar auf dem sich die Pilzsporen befinden. Die Sporen können bei intensivem Kontakt oder bei Personen mit bestimmten Vorschädigungen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem werden die Bäume, teils innerhalb von wenigen Wochen, morsch und brechen in sich zusammen oder stürzen gänzlich um. Aus Gründen der Verkehrssicherung müssen diese Bäume daher sofort gefällt werden.