Baumaßnahmen in Dormagen An welchen Schulen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden

Die Grundschule St. Nikolaus in Stürzelberg profitiert von einem umfangreichen Anbau- und Umbauprojekt für die OGS, das laut Schätzung rund 4,15 Millionen Euro kosten soll. In der Friedrich-von-Saarwerden Schule in Zons ist der Anbau eines OGS-Moduls abgeschlossen, kleinere Restarbeiten an der Schule laufen noch. Auch in der Tannenbusch-Schule wird eine neue Lüftungsanlage installiert. Der zweite Bauabschnitt für die OGS-Raummodule soll in den Sommerferien 2024 abgeschlossen werden.