Umfrage in Dormagen : Die Wohnträume der jungen Erwachsenen

Junge Erwachsene wünschen sich helle Wohnungen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Uwe Umstätter

Dormagen Die Baugenossenschaft Dormagen hat junge Erwachsene zu ihren Wohnwünschen befragt. Die Ergebnisse sollen mit ins „Neue Quartier Horrem“ einfließen.

Die Wohnungssuche in Dormagen ist schwierig, kleiner und bezahlbarer Wohnraum ist umkämpft und daher schnell weg“, erklärt Elena Tsopanoglu. Die 20-jährige Studentin sucht momentan eine Wohnung in Dormagen, fündig geworden ist sie bis jetzt noch nicht. Sind die Ansprüche zu hoch? Ist das Budget unrealistisch? Wie stellen sich junge Menschen eigentlich ihre erste eigene Wohnung vor? Das wollte nun auch die Baugenossenschaft Dormagen genauer wissen. Mit Blick auf das „Neue Quartier Horrem“ soll in den kommenden Jahren mehr Wohnraum geschaffen werden – auch für junge Leute. Die Auszubildenden der Baugenossenschaft, Charlotte Wilhelm und Malte Scheifgen, haben deshalb Schüler, Auszubildende und Studierende aus der Genossenschaft im Alter von 18 bis 30 Jahren umfassend befragt, wie ihre ideale Wohnung aussieht, wie viel sie kosten darf und wie sie ausgestattet sein sollte.

„Mit dem Neuen Quartier Horrem planen wir den Wohnraum für die nächsten Jahrzehnte – das heißt, dass er vor allem von den Menschen genutzt werden wird, die heute jung sind. Deshalb haben wir diese Menschen angeschrieben und sie gefragt, was ihnen bei einer Wohnung, deren Ausstattung und Umfeld wichtig ist, um zukünftige Grundrisse an ihre Wünsche anzupassen“, sagt Axel Tomahogh-Seeth, kaufmännischer Vorstand der Baugenossenschaft Dormagen. Die Befragung erfolgte freiwillig und anonym mit einem sechsseitigen Fragebogen. In Wohngemeinschaften oder mit einem Partner oder einer Partnerin lebt keiner der Befragten.

INFO Umfrage der Baugenossenschaft Wohnungsanbieter Mit knapp 2200 Wohnungen (Stand 2020) gehört die Baugenossenschaft Dormagen zu den größten Wohnungsanbietern an den Standorten Dormagen und Neuss. Sie ist eine von mehr als 2000 deutschen Wohnungsbaugenossenschaften. Umfrage Die Auszubildenden der Baugenossenschaft Dormagen (BGD), Charlotte Wilhelm (zweites Lehrjahr) und Malte Scheifgen (erstes Lehrjahr), haben Schüler, Auszubildende und Studierende aus der Genossenschaft im Alter von 18 bis 30 Jahren befragt.

Rund 63 Prozent der jungen Erwachsenen wünschen sich Wohnung mit einer Größe von 40 bis 50 Quadratmeter, lediglich 37 Prozent spekulieren auf 75 Quadratmeter. Bei der Anzahl der Räume gibt es auch feste Vorstellungen: Ein Zimmer möchte niemand. Gut zwei Drittel (68 Prozent) wünschen sich zwei Zimmer, die übrigen bevorzugen eine Dreiraumwohnung. „Man vermutet immer, dass gerade junge Menschen neue Wohnkonzepte bevorzugen, bei denen die bewährte Raumstruktur völlig aufgebrochen wird und Räume in fließende Funktionszonen transformiert werden“, sagt Martin Klemmer, Architekt und technischer Geschäftsführer der Baugenossenschaft. „Aber die aktuelle Befragung hat gezeigt, dass die allermeisten jungen Mieterinnen und Mieter mit konventionellen Grundrissen glücklicher sind.“

Die Preisvorstellungen für die erste eigene Wohnung lagen hingegen weit auseinander. Die Warmmiete solle zwischen 300 Euro und 900 Euro liegen. „Die Vorstellungen von Größe und Kosten sind sehr realistisch. Der Quadratmeterpreis variiert und ist stark abhängig von Lage, Ausstattung und Baualter. Im Durchschnitt liegt die Nettokaltmiete im Bestand der Baugenossenschaft bei 6,52 €“, so Tomahogh-Seeth. Auch Wohnungen, die bereits eingerichtet sind, seien für einige junge Menschen interessant. Knapp 88 Prozent bewerteten eine Einbauküche dabei als „sehr wichtig“, gefolgt vom Backofen (75 Prozent), einer Waschmaschine in der Wohnung (62 Prozent), einem großen Bett (56 Prozent) und einer Spülmaschine (44 Prozent). Als „wichtig“ wurden die kleinen Extras eingestuft, die das Leben komfortabel machen – hier liegen ein Kleiderschrank, ein kleiner Essbereich und ein extragroßer Kühlschrank mit 44 Prozent gleichauf. Einen Arbeitsbereich mit Schreibtisch, Stuhl und Rollcontainer fanden knapp 38 Prozent „wichtig“. Gut 81 Prozent gaben an, ein Einzelbett sei im Vergleich zu einem großen Bett „unwichtig“, gefolgt von einer Kaffeemaschine (75 Prozent), einem großen Essbereich und Balkonmöbeln (je 62 Prozent) sowie einem ausziehbaren Gästebett.