Wohnen in Dormagen : Baugenossenschaft vertreibt die Einsamkeit

Wohnen in Dormagen

Den Vorständen der Baugenossenschaft, Martin Klemmer und Axel Tomahogh-Seeth, liegt das Wohl ihrer Bewohner am Herzen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen Vor allem den älteren Bewohnern der Baugenossenschaft Dormagen hat die kontaktarme Pandemiezeit sehr zugesetzt. Nun gab es aber einen Lichtblick in Form eines Sommercafés mit guter Unterhaltung.

Die Verantwortlichen bei der Baugenossenschaft Dormagen können offenbar gut nachvollziehen, was vor allem ihre betagten Bewohner in der Coronazeit durchlitten haben. Die Kontakte fehlten, viele fühlten sich einsam. Jetzt, wo es wieder möglich ist, nutzte die Baugenossenschaft deshalb die Gelegenheit, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder zum Sommercafé nach Horrem einzuladen. Die Gäste erhielten so endlich wieder einmal die Gelegenheit, sich persönlich zu treffen. Es gab nicht nur Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel, sondern auch Comedy von Erasmus Stein, der als „Wirklichkeitsverdreher“ für Witz und Magie sorgte. Er zeigte Kartentricks und hatte noch andere Überraschungen parat.