Bauen in Dormagen : Lieferengpass verzögert Bauarbeiten am Bahnhof

Lieferengpass verzögert Bauarbeiten am Bahnhof

Bauen in Dormagen

So sah die Baustelle an der Bahnhofs-Westseite zur Knechtstedener STraße Anfang Juli 2020 aus. Foto: Georg Salzburg (salz)

Horrem Noch sind die Arbeiten an der Westseite des Bahnhofs zur Knechtstedener Straße nicht ganz beendet, da noch Bauteile fehlen. Sie sollen aber bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

Es sah im Sommer sehr gut aus, die Arbeiten an der Baustelle auf der Rückseite, der Westseite, des Bahnhofs schritten zügig voran. So war auch eine vorzeitige Fertigstellung der Arbeiten bereits im Oktober nicht ausgeschlossen. Doch jetzt ist ein Ende der Baustelle noch nicht genau abzusehen. Der Grund: Lieferschwierigkeiten bei entscheidenden Bau-Elementen, wie Stadt-Pressesprecher Jonathan Benninghaus auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt: „Es ist zur Verzögerung bei der Lieferung von Bauteilen gekommen.“ So seien zum Beispiel die Glasscheiben und das Glasdach für die Überdachung der neuen Treppe gleichzeitig bestellt, aber nicht gleichzeitig geliefert worden: Die Scheiben sind zwar angekommen, allerdings ohne das Dach.