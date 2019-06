Bauen in Dormagen : FDP kritisiert Pläne zur Alten Schule

Es gibt Streit um die Alte Schule in Delhoven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven In der nächsten Sitzung des Eigenbetriebs-Ausschusses am 2. Juli dürfte es Ärger geben: Denn die FDP stört sich gewaltig an dem, was die Stadt mit der Alten Schule in Delhoven vorhat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie hatte zuletzt mitgeteilt, dass an dieser Stelle ein neues Nutzungskonzept entwickelt werden soll. Beigeordnete Tanja Gaspers erklärte, dass die bisher geplante Großtagespflege in dem Gebäude dort nicht eingerichtet wird, „da sie an diesem Standort mit Blick auf die geplante Einrichtung an der Pfauenstraße nicht mehr benötigt wird“. Stattdessen soll nun ein Exposé für eine Interessensbekundung erstellt werden, um mögliche neue Nutzer zu finden. „Eine derartige Änderung hätte auch unkalkulierbare Folgen für die weitere Nutzung des Schützenhauses“, kritisiert Hans-Georg Döring, sachkundiger Bürger im Eigenbetriebs-Ausschuss.

Nach Vorstellung der Stadt soll dem Nutzer gegen eine geringe Pacht die Alte Schule überlassen werden, wenn dieser im Gegenzug die erforderlichen Sanierungen übernimmt. Anders als die CDU, deren Sprecher Martin Seewald den Vorschlag der Verwaltung begrüßt, lehnt die FDP ihn ab. „Offenbar wird nicht wahrgenommen, dass die Delhovener nur vertröstet werden“, so Döring, der eine weiterhin städtische Nutzung des Denkmals unterstützt. Auf Ablehnung und Unverständnis stößt bei den Liberalen die „erneute Prioritätenverschiebung der unlängst gemachten städtischen Zusagen zur Sanierung des Gesamtkomplexes – Alte Schule, Feuerwehrhaus“.

Die FDP sieht „die Notwendigkeit eines Vorort-Gesprächs, um die Komplexität des Vorhabenverbundes mit den Delhovenern in Augenschein nehmen zu können, damit keine vorschnelle und nachteilige Entscheidung getroffen wird“, sagt Fraktionsvorsitzender Karlheinz Meyer. Die FDP beantragt für die kommende Sitzung einen Ortstermin nach den Sommerferien zur gemeinsamen Begehung durch die Ausschussmitglieder und durch Vertreter der Pfarrgemeinde, des Schützenvereins und der Feuerwehr.

(schum )