Bauen in Dormagen : Bezirksregierung genehmigt Flächennutzungsplan

Dormagen Was lange währt, wird endlich gut: Mit der Verfügung vom 21. Oktober hat die Bezirksregierung Düsseldorf den neuen Flächennutzungsplan der Stadt Dormagen genehmigt.

Der neue Flächennutzungsplan ersetzt den bisherigen Flächennutzungsplan, der mit mehr als 40 Jahren und mehr als 170 Änderungen den aktuellen Anforderungen an eine strategische Stadtentwicklung nicht mehr entsprach. „Wir haben seit Beginn des Prozesses in 2014 die Bürger in sechs Werkstätten und Foren sowie drei Beteiligungsverfahren intensiv einbezogen. Die Politik wurde in elf Vorlagen über den Fortgang des Verfahrens informiert und beschloss die jeweils nächsten Schritte“, erläutert Sven Medzech, Leiter der Stadtplanung. „Umso schöner ist es, dass die Bezirksregierung neben zweier redaktioneller Ergänzungen nahezu alle neu dargestellten Flächen genehmigt hat.“