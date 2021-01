Bauaufsicht ermittelt in Dormagen : Vordach stürzt auf Einkaufsstraße

Dormagen Glücklicherweise wurde niemand verletzt, als das Vordach eines türkischen Restaurants am Sonntag zu früher Stunde abbrach und auf die Kölner Straße fiel. Die Bauaufsicht ermittelt.

Der starke Schneefall am vergangenen Wochenende hat die Stadt kaum getroffen. Jedenfalls verzeichnete die Feuerwehr in Dormagen keinen einzigen Einsatz. Einen Aufreger gab es dennoch, der auch im sozialen Netzwerk Facebook heiß diskutiert wird: Am frühen Sonntag ist der Markisen-Vorbau des türkischen Restaurants „Kebab-Haus“ an der Kölner Straße abgebrochen und in die Fußgängerzone gestürzt. Glücklicherweise ist dabei niemand verletzt worden. Die Bauaufsicht der Stadt hat erklärt, dass ein bauordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden ist, um die Sachlage zu klären.