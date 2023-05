Straße zwischen Nievenheim und Allerheiligen Bauarbeiten auf der L380 – die erste Etappe ist geschafft

Erst vor einigen Wochen verkündete Straßen.NRW, Verantwortliche für die Straßenbaumaßnahme zwischen Dormagen-Nievenheim und Neuss-Allerheiligen, dass die Arbeiten sich erneut um einige Wochen verzögern würden – angepeilt ist nun eine Fertigstellung Ende Mai. Viele Bürgerinnen und Bürger zweifeln dies an und machen ihrem Ärger unter anderem in den Sozialen Medien Luft. Seit dem 23. Januar ist die Horremer Straße zwischen Nievenheim und Allerheiligen voll gesperrt. Dies betrifft den Bereich zwischen dem Kreisverkehr „Am Hahn/Im Scheidpatt“ in Nievenheim und der Neukirchener Straße/Kückhofer Straße (K20) in Allerheiligen.