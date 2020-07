Bauarbeiten in Dormagen : Straßen-Sanierung auf der L 280

Bauarbeiten in Dormagen

Ab Dienstag ist die Provinzialstraße (L 280) in Richtung Delhoven gesperrt. Der Verkehr wird über Hackenbroich oder Straberg umgeleitet. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Delhoven Stau droht: Im Abschnitt zwischen der Landstraße 380 und dem Tannenbusch wird die Provinzialstraße mehrere Wochen lang einseitig gesperrt.

Für die nächsten knapp sechs Wochen werden die Verkehrsteilnehmer nicht mehr auf der Provinzialstraße, der L 280, von Dormagen-Mitte, dem Top-West-Gewerbegebiet und der Autobahnabfahrt Dormagen nach Delhoven fahren können. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein am Dienstag, 7. Juli, mit der Sanierung des Radweges an der L 280 im Bereich der L 380 (Franz-Gerstner-Straße) und dem Tannenbusch. Die Arbeiten auf der Provinzialstraße dauern voraussichtlich bis Freitag, den 14. August.